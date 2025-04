Grave incidente in contrada Forchetto: due feriti

Un grave sinistro stradale si è verificato questa mattina, martedì 15 aprile, dopo le ore 9, a causa di uno scontro tra due autovetture cagionato da una probabile invasione di carreggiata. L'incidente è avvenuto in contrada Forchetto, su via Gravina, tra una Mercedes che si stava dirigendo verso contrada Forchetto e una Fiat Punto proveniente da Corato che stava transitando verso la campagna.Violentissima la collisione tra i due veicoli: i danni riportati da entrambi sono stati ingenti, tanto che ne sono scaturite lesioni importanti a due persone a bordo. A una sono stati indicati sette giorni di prognosi, all'altra gli approfondimenti medici sono ancora in corso.Sul posto sono intervenute sia due pattuglie della Polizia Locale per effettuare i dovuti accertamenti sia il personale sanitario del 118 che ha trasportato il ferito al nosocomio andriese "Bonomo".Si registrano rallentamenti del traffico, affinché si possano operare i rilievi del caso e sgombrare successivamente la strada.