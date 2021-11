Green Pass, dal 6 dicembre obbligatorio anche sui mezzi Bari-Nord

Green Pass obbligatorio per tutti i viaggiatori della tratta ferroviaria, e automobilistica, della Ferrotramviaria che collega Bari a Barletta.La società di trasporti informa tutti viaggiatori che in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021 recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per Io svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali», dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022, è obbligatorio essere muniti di Green Pass in corso di validità per usufruire di tutti i nostri servizi di trasporto.