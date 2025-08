Ciclisti morti a Terlizzi, sequestrato il cellulare dell'investitore

Laha disposto ilnato a Corato, ma residente a Ruvo di Puglia, che ieri ha investito con la propria auto tre ciclisti sulla strada provinciale 231, all'altezza del territorio comunale di Terlizzi, poi morti sul colpo. Il cellulare, adesso, sarà fatto analizzare.Le salme dei tre ciclisti,, di 30, 50 e 70 anni, tutti di Andria del gruppo, sono state trasportate all'del: sui loro corpi è già stato eseguito l'esame esterno e nei prossimi giorni saranno disposte le autopsie. È stata unacondotta da un 30enne, che la sera prima aveva lavorato come cameriere in un locale, ad investire un gruppo di cinque ciclisti diretti a Bitonto.Cosa sia accaduto precisamente, non è chiaro e proveranno a ricostruirlo gli agenti delladi Terlizzi, intervenuti sul posto. Il conducente, definito da chi lo conosce come «un bravo ragazzo, di buona famiglia», di certo ha perso il controllo dell'auto, andando a schiantarsi contro il gruppo di ciclisti. Secondo una prima ricostruzione, al chilometro 62, l'uomo, forse per una distrazione - dovuta a cosa, dovrà essere chiarito - avrebbe centrato in pieno la carovana a due ruote.Due sono riusciti ad evitare lo scontro, mentre per gli altri tre non c'è stato niente da fare. L'auto, invece, è finita contro lo spartitraffico centrale: la parte anteriore destra dell'auto distrutta, il parabrezza sfondato. Da verificare l'effettiva velocità della, elemento sul quale sono al lavoro gli investigatori diretti dal pubblico ministero della, colui che ha iscritto il conducente nel registro degli indagati perIl 30enne è uscito dall'auto, ha chiamato i soccorsi e poi si è buttato a terra piangendo: «Cosa ho combinato», avrebbe detto. Lievemente ferito è stato portato al pronto soccorso dele dimesso in serata. Gli agenti, intanto, sull'asfalto avrebbero rilevato alcuni segni di frenata da parte dell'auto che avrebbe inchiodato per. La brusca frenata non sarebbe servita ad evitare lo schianto contro i ciclisti: la violenza dell'impatto è stata tale che tre sono morti.In quel tratto: il 30enne è stato sottoposto agli accertamenti per verificare l'eventuale guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze. Assistito dall'avvocato, ieri sera è stato convocato dagli investigatori. Si è detto devastato per aver causato la morte di tre persone».