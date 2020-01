Guasto tecnico sulla linea ferroviaria, da Ruvo a Corato si viaggia in bus

Tecnici al lavoro per ripristinare la viabilità ferroviaria

Problemi sulla linea ferroviaria che collega Corato a Ruvo di Puglia.A causa di un guasto tecnico i treni non percorreranno il tratto Corato - Ruvo. Per gli spostamenti la Ferrotramviaria ha provveduto a mettere a disposizione degli autobus sostitutivi.I tecnici sono al lavoro per risolvere il disguido che sembrerebbe essere collegato al malfunzionamento di un segnale di un passaggio a livello.