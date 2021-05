I Giovani Democratici discutono di parità di genere

A un anno dalla diffusione dell'epidemia di coronavirus, si teme che la ricaduta sociale ed economica possa innescare impatti a lungo termine sull'uguaglianza di genere. Una minaccia non solo ai progressi fatti finora, ma anche un concreto pericolo per altre 47 milioni di donne e ragazze in tutto il mondo di ricadere sotto la soglia di povertà.L'anno scorso è stato il 25° anniversario della Dichiarazione di Pechino dell'ONU, a favore dell'emancipazione femminile e del miglioramento della condizione delle donne in tutto il mondo, ma la strada da percorrere per la parità di genere è ancora lunga. Secondo l'Indice sull'uguaglianza di genere 2020 (stilato in base ai dati raccolti nel 2018), curato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), l'UE ottiene un punteggio del 67,9% sull'uguaglianza di genere e, mantenendo il ritmo attuale, mancano almeno ancora 60 anni prima di poter raggiungere la completa parità.Ogni settimana, circa 50 donne perdono la vita a causa della violenza domestica nell'UE, un trend che è aumentato durante le chiusure. Con le restrizioni, è inoltre diventato più difficile per le vittime ottenere aiuto.Allo stesso tempo, il sempre più largo uso di internet durante la pandemia ha aumentato la violenza di genere online e il numero di abusi sessuali online dei bambini e, in particolar modo, delle ragazze. Alcuni paesi dell'UE hanno implementato misure aggiuntive per contrastare la violenza di genere durante la pandemia.Ci saranno i saluti istituzionali del Segretario GD Fabio Di Gennaro, del Sindaco Corrado De Benedittis e dell'assessora alla città internazionale e politiche giovanili Federica BuonsanteModerano l'incontro:- Nicola Quinto- Renata La Serra