Il 2022 della FIDAPA si conclude in terra partenopea

Nei giorni scorsi si è tenuto l'ultimo appuntamento in calendario dal punto di vista organizzativo per l'anno sociale 2022 della sezione di Corato dellaLe socie hanno concluso con un viaggio nella città di Napoli, unendo cultura, arte, musica, momenti di socializzazione, sposando uno dei principi cardine dello statuto: "la sorellanza".La cornice è stata garantita dal teatro San Carlo, sede del balletto intitolato "Il Lago dei Cigni". Si sono susseguite visite ai vari monumenti e mostre che la città partenopea offre."L'anno associativo che vede coinvolte le socie della sezione di Corato, è stato entusiasmante e ricco di eventi culturali e sociali - chiosa la presidentessa Francesca Di Ciommo - augurandoci che il 2023 sia foriero di ulteriori successi personali ed associativi".Il percorso per il biennio 2021/2023 proseguirà con una serie di eventi già in programma dal prossimo Gennaio.