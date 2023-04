Il Comitato Viaggiatori FNB Bari e BAT organizza una raccolta firme contro i disservizi di Ferrotramviaria

Si comunica che sabato 15 aprile alle ore 18.00 vi sarà in corso Jatta a Ruvo di Puglia un firma-point per protestare contro i disservizi di Ferrotramviaria.Il firma day della petizione, promosso dal Comitato Viaggiatori FNB Bari e Bat, richiederà alla Ferrotramviaria Spa la rimodulazione delle tabelle orarie da e per Andria, Corato e Barletta e da e per Barletta, Andria e Corato verso Bari, nonché per denunciare i quotidiani disservizi.