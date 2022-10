Durante tutte le tappe

Il Comune di Corato ha aderito all'iniziativa dell'associazione Città dell'olio, che parteciperà, domenica 30 ottobre, alla sesta edizione della "Camminata tra gli olivi".La Camminata tra gli Olivi, che si terrà in 169 città socie di "Città dell'olio", è un'occasione per ristabilire un legame tra i cittadini e la propria terra, un modo per far conoscere il paesaggio di una grande civiltà millenaria e per far scoprire ai tanti appassionati della cultura enogastronomica del nostro paese i territori di origine del prodotto attraverso gli alberi di olivo e gli uomini che lo custodiscono.La realizzazione dell'iniziativa "Camminata tra gli olivi" IV edizione, a seguito dell'Avviso Pubblico del 6 ottobre scorso e di successiva valutazione da parte di apposita commissione, sarà curata da "Acli Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani" – Corato, in collaborazione con "Terra Maiorum Cooperativa Lavorazione Prodotti Agricoli", Azienza agricola "Petrizzelli", Associazione "Re-Animator "Cabaret", Associazione Sportiva Dilettantistica "TogetheR" Circolo Ippico, la società cooperativa Murgia, l'organizzazione di prodotto A.P.OL. e l'Unione Nazionale olivicoltori UNAPOL.Per una efficace ed efficiente azione di promozione si è ritenuto opportuno prevedere due programmi per le attività da svolgersi nel corso della giornata: una indirizzata alle famiglie con bambini e una ai soli adulti. Tale decisione nasce dalla considerazione che per una opportuna efficacia comunicativa le metodologie comunicative sono diverse."Corato non poteva mancare in questa importante iniziativa di Città dell'Olio. - Dichiara Concetta Bucci, assessore allo Sviluppo Economico e vice coordinatrice dell'Associazione Città dell'Olio di Puglia - L'attenzione allo stretto legame tra il nostro territorio e la cultivar Coratina è massima da parte del mio assessorato e dell'Amministrazione tutta. Ringrazio il Dirigente Sciscioli, l'ufficio SUAP, l'ACLI Corato e la commissione di valutazione, composta dal Coordinatore regionale di Città dell'Olio, dott. Cesareo Troia e dall'agronomo Cataldo Lobascio per aver reso possibile la realizzazione di questo evento. Un ringraziamento speciale, inoltre, va a tutte le associazioni che hanno partecipato con valide proposte all'avviso pubblico"Di seguito i programmi della giornata.: ore 9,30 – Incontro pressodove sarà a disposizione un mini bus per il trasferimento dei partecipanti verso la prima tappa dell'iniziativa.: ore 10,00 – Arrivo pressodi Corato (Contrada S. Lucia), albero di grandi dimensioni e dalla chioma generosa che produce olive della pregiata cultivar coratina. Esso può essere considerato il progenitore della Coratina e misura ben 7,90 metri di circonferenza. Una guida esperta racconterà la storia del "gigante di Corato" e l'importanza che la città ha avuto nella diffusione di questa pregiatissima cultivar.ore 10,30 – Raggiungimento, tramite una passeggiata di facile percorrenza della durata di 15 minuti, per una distanza di circa 1km, di un uliveto gestito dalla Società Cooperativa "Murgia" a.r.l. ove sarà possibile assistere alla fase di raccolta meccanica delle olive con scuotitore. I bambini saranno protagonisti di questo momento cimentandosi nella brucatura e raccolta manuale delle olive. Questo sarà un modo per avvicinarli alla natura e stimolare la loro curiosità per conoscere il processo che sta dietro a questo prezioso e delizioso "oro verde" che utilizzano quotidianamente.sopra descritte saranno inoltre previstie di intrattenimentograzie allo staff dell'Associazione". Sarà anche possibile effettuare un(battesimo della sella) a cura dell'Associazione Sportiva DilettantisticaCircolo Ippico.Ritorno al bus per il raggiungimento della terza tappa.ore 11,30Arrivo presso il Frantoio oleario "Petrizzelli" (Strada, S. Vittore, 10-Corato).L'Azienda Agricola Petrizzelli nasce a Corato, nel cuore della Terra di Bari. I suoi uliveti, frutteti e vigneti fanno parte del patrimonio naturalistico e paesaggistico dell'Altopiano dell'Alta Murgia. L'azienda agricola possiede un piccolo impianto di trasformazione al passo con le ultime innovazioni tecnologiche, al fine di ottenere un olio extravergine d'oliva di qualità.In loco saranno previste le seguenti attività:Per l'occasione, in accordo con la O.P. A.P.OL. (Soc. Coop.) e UNAPOL, verrà lanciato il concorso "Baby etichetta" e i bambini saranno invitati a fare tesoro dell'esperienza vissuta e a trasferire le loro emozioni in quella che potrebbe essere "l'etichetta ideale". Potranno, inoltre, dare spazio alla propria creatività dando vita ad una "Baby storia della Coratina" sotto forma di fiaba o fumetti. Il lancio di questa iniziativa sarà ripresa in tempi successivi dalla stessa O.P. A.P.OL e dalla AOP Unapol . La stessa non sarà determinante ai fini della giornata oggetto di programmazione ma, se ritenuta valida, sarà prodroma di future attività da riprendere in collaborazione con l'amministrazione comunale.: ore 8,30 – Incontro pressodove sarà a disposizione un mini bus per il trasferimento dei partecipanti verso la prima tappa dell'iniziativa.: ore 9,00 – Arrivo presso unsito in Via S. Magno (Corato) a circa 2,4 Km dal centro urbano, condotto da Soc. Coop. Murgia a.r.l. dove sarà possibile ammirarne e conoscerne meglio la storia e le caratteristiche, grazie al contributo di tecnici qualificati che ne illustreranno le principali caratteristiche. Sarà inoltre possibile assistere alla fase di raccolta delle olive, mediante l'ausilio di uno scuotitore a tronco.Prosecuzione a piedi, tramite un percorso breve e di facile percorrenza, per il raggiungimento della seconda tappa di mt 900 (percorrenza in 15 minuti): ore 10,30 – Arrivo presso la "(Via Castel del Monte n.184 – Corato) dove sarà possibile visitare il frantoio e assistere alle principali fasi del ciclo di lavorazione delle olive per la produzione dell'olio extravergine d'oliva, assistiti dalla presenza di tecnici qualificati del settore.La Cantina Sociale nasce nel 1875 dalla passione per la vitivinicoltura e l'olivicoltura e risulta essere unico esempio esistente e funzionante di opificio ottocentesco.Attività previste in loco:- Visita guidata allo stabilimento;- Degustazione di prodotti tipici coratini (bruschette, calzone, "pan Cataldo" e conserve);- Guida all'assaggio dell'olio extravergine d'oliva a cura di un assaggiatore esperto.Aderendo all'iniziativa #ABBRACCIAUNOLIVO Alle ore 10,15 si effettuerà IL FLASHMOB come accadrà in più di 160 città dell'olio.Le prenotazioni di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 ottobre c.a. telefonando a:389 92225157 o 329 1911811In alternativa si potrà inviare mail al seguente indirizzo indicando i nominativi dei partecipanti, il gruppo partecipanti a cui si intende aderire e un numero telefonico di riferimento:infoagrigest@gmail.comIn caso di pioggia l'iniziativa verrà rimandata ad altra data da confermare e concordare con l'amministrazione comunale.