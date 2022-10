È stata convocata per mercoledì 26 ottobre, alle ore 16:30, una nuova riunione del consiglio comunale di Corato. Sei gli argomenti iscritti all'ordine del giorno diffuso dal presidente Valeria Mazzone, a cominciare dalla nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti del Comune per il periodo 2022-2025.Una ratifica della delibera di Giunta con cui è stata effettuata una variazione d'urgenza al bilancio di previsione precederà la trattazione del riconoscimento di debiti fuori bilancio, quindi si discuterà della relazione riguardante le modalità di affidamento in concessione della Comunità socio-riabilitativa "Dopo di noi" e del "Centro Diurno socio-educativo e riabilitativo" in edificio di proprietà del Comune di Corato sito tra le vie Santa Maria, F. Coppi e Azzariti.La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sui social del Comune di Corato. L'eventuale seconda convocazione è fissata per lunedì 31 ottobre, sempre alle 16:30.