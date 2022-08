È stato nominato assessore nella nuova Giunta di centrosinistra che si è insediata a inizio luglio nella vicina Terlizzi in seguito alla vittoria di Michelangelo De Chirico in occasione delle ultime elezioni amministrative. Un gruppo di consiglieri comunali del centrodestra terlizzese, peraltro, si era rivolto all'Anac (autorità nazionale anticorruzione) chiedendo la verifica dell'eventuale sussistenza di incompatibilità ma questo aspetto è stato superato dalla successiva decisione del professionista.L'architettodirigente dei settori urbanistica e lavori pubblici del Comune di Corato, ha consegnato in questi giorni la richiesta di aspettativa dall'incarico professionale e perciò toccherà al Sindaco Corrado De Benedittis stabilire il da farsi, sostituendo Vendola con un altro dei tre dirigenti di pari livello nella pianta organica dell'Ente (il segretario generale Marianna Aloisio, Giuseppe Sciscioli o Maria Enza Leone). Venuta meno ogni condizione di incompatibilità e chiarita l'intenzione, da parte di Vendola, di accettare il ruolo politico-amministrativo in un'altra città, resta il nodo da sciogliere all'interno della macchina burocratica coratina con due settori chiave che necessitano dell'assegnazione a un nuovo dirigente in tempi rapidi.