Il divo internazionale Can Yaman a Corato per un progetto benefico

Uno dei due appuntamenti pugliesi del «Break The Wall Tour», evento benefico della star internazionale Can Yaman, sarà a Corato.La notizia è ufficiale, non è ancora stata resa nota la location, ma il sex symbol turco, divenuto famoso sul piccolo schermo italiano con la soap turca "Bitter Sweet - Ingredienti D'amore", sarà nella nostra città il 12 maggio.Certamente una notizia clamorosa per le numerosissime fans di Can Yaman, che sicuramente accorreranno in massa per vedere il popolare attore e modello.