Il donatore come supereroe, i vincitori del contest creativo Avis

3 foto Contest Avis Corato

Avis Corato, per far fronte all'emergenza sangue ed emocomponenti, ha promosso fra i giovani, un contest creativo dal 5 al 12 ottobre, al fine di avvicinarli all'Associazione e sensibilizzarli al tema sempre attuale della donazione.I partecipanti hanno dato libero sfogo alla loro fantasia, realizzando grafiche molto originali con tema "supereroe". Ma perché la scelta di questo soggetto?Durante la campagna estiva dell'Avis, abbiamo descritto il donatore come un Supereroe del quotidiano, uomini e donne impegnati in un piccolo gesto di grande altruismo e solidarietà, senza indossare il mantello. Il risultato del contest è la creazione di 11 opere nelle quali viene mostrata la visione che i partecipanti hanno del donatore.La vincitrice del contest, si è aggiudicata il primo posto sulla pagina Facebook di Avis Corato, con ben 615 likes. La giovane è stata premiata nella sede dell'associazione, dal presidente dell'Avis Corato Giuseppe Ferrara.A ricevere delle menzioni speciali per i loro lavori, sono state anche, da parte del Presidente di Avis Corato,da parte del direttivo di Avis Giovani Corato.Grazie all'enorme successo che l'iniziativa ha avuto sui social, l'Avis Corato e l'Avis Giovani Corato annunciano che le grafiche del contest saranno utilizzate per la campagna sociale invernale.Si ringraziano anche tutti gli altri partecipanti al contest per aver dedicato il proprio tempo e la propria creatività per l'Avis.Avis Corato ricorda le prossime date utili per poter donare, presso il presidio ospedaliero di Corato Umberto I: venerdì 30 ottobre, domenica 1 e mercoledì 4 novembre.Fuori dal calendario, c'è anche il 23 ottobre, giornata di donazione di plasma organizzata presso il Centro Trasfusionale "Don Tonino Bello" di Molfetta, con l'ausilio di un pulmino appositamente organizzato dall'Associazione, per l'occasione.Si può inoltre prenotare una donazione collegandosi al sito www.aviscorato.it o telefonando al numero 080.8724178.