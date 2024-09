Il Festival della Birra torna a Terlizzi: Dj Jad e Wlady (Articolo 31) tra gli ospiti speciali di un weekend imperdibile

Terlizzi è pronta a ospitare uno degli eventi più attesi dell'anno: il Festival della Birra torna questo fine settimana, con ingresso gratuito e un programma che promette emozioni per tutti! La giornata inaugurale vedrà protagonisti Dj Jad e Wlady degli Articolo 31, pronti a far scatenare i fan con il loro sound inconfondibile. Sabato sarà il turno dei "20th Century Band", che porteranno sul palco i grandi successi dagli anni '80 fino a oggi, per far ballare tutte le generazioni.Ma la grande novità di quest'anno sarà la domenica pomeriggio, con il contest nazionale di break dance, a partire dalle 17:00. Breakers da tutta Italia si sfideranno in una competizione mozzafiato, accompagnati da esibizioni di skaters su rampe e spettacoli di live painting a cura di disegnatori professionisti.Non mancheranno spettacoli di artisti di strada, mascotte, una vasta selezione di street food e un mini luna park per grandi e piccini, per tre giorni di puro divertimento. L'evento è patrocinato dal Comune di Terlizzi e supportato da Inchiostro di Puglia. Non prendete impegni: ci sarà da divertirsi!