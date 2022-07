La Compagnia Granteatrino di Paolo Comentale parteciperà alla 22esima edizione della kermesse "Brisighella sotto le stelle" a Corato. Venerdì 22 luglio, in piazza Marconi, a partire dalle ore 20 andrà in scena lo spettacolo "L'Opera di Pulcinella", con protagonista il beniamino del pubblico che riesce a coinvolgere grandi e piccini in un rapporto diretto e creativo. Pulcinella, la maschera più celebre e più famelica del mondo, è alle prese con i suoi eterni avversari. Così in una strada che è anche piazza il nostro eroe incontra prima un cane, poi un prepotente. Lo showo procede a volo radente tra eleganze da harem e fantasie guerresche da Paladini e Mori, attraversando con la fantasia camposanti e aule di tribunale. L'alternarsi delle scene e delle luci, l'aggiunta della musica al ritmo di uno spettacolo tradizionale di burattini, donano al lavoro un tocco di avvincente originalità. La messa in scena è fondata sulla riscoperta del teatrino come scatola magica.è uno dei pochi burattinai italiani ad aver recuperato integralmente l'uso della pivetta, un antico strumento di fattura artigianale costituito da due lamelle di metallo che, collocate sotto il palato, danno alla voce una potenza elevata e un timbro particolare. Tra emozioni e colpi di scena si rinnova il magico incanto del teatro di Pulcinella che vive dell'appassionata partecipazione del pubblico in un rapporto diretto e creativo con la rappresentazione che ha di per sé un grande valore.Pulcinella burattino è un magico folletto bianco e nero capace con la sua inesauribile gioia di vivere di catturare l'attenzione dei piccoli e dei grandi e quindi di farsi comprendere e apprezzare anche da pubblici internazionali. Paolo Comentale sarà supportato dai burattinai Natale Panaro e Lucrezia Tritone mentre Anna Chiara Castellano Visaggi si occuperà di luci e fonica.