Il medico di fiducia, una "persona" in grado di alleviare la sofferenza

Sabato 30 Maggio il corso di Alta Formazione "DiversaMente prendersi cura" ha concluso con grande entusiasmo il terzo modulo.Nella mattinata i corsisti sono stati guidati nel mondo della formazione dal dott. Saverio Costantino e dal dott. Dino Leonetti.Lo psicologo-psicoterapeuta dott. Costantino ha affrontato tematiche relative alle possibilità del cambiamento legate alla comunicazione. Il cambiamento non può essere solo un evento che compare all'improvviso nella nostra vita, ma è un processo, un ciclo emotivo che permette alla persona di mettersi in gioco.Emozionante il tempo trascorso con il dott. Dino Leonetti, gelotologo, medico di famiglia; con lui un vero e proprio spaccato nel mondo del "medico di fiducia", il medico che già solo con la sua "persona" è in grado di curare e di alleviare la sofferenza.Il pomeriggio ha visto protagonisti il coach formatore Gigi Patruno e lo psicologo dott. Felice Damato. Quali sono i percorsi di motivazione, come raggiungere i propri obiettivi per goderne dei benefici alcuni tra gli argomenti trattati da Patruno. L'esercizio fisico arreca benefici cognitivi? Il dott. Damato ha reso i corsisti partecipi degli studi che sta conducendo a tal proposito con l'Università di Roma "La Spienza". E'stata una giornata entusiasmante, ricca di stimoli, di spunti di riflessione…gli interventi di tutti i corsisti hanno reso prezioso ogni momento.Il prossimo modulo è previsto per il 20 Giugno in piattaforma con altri relatori di grande rilievo,il dott. Giuseppe Barraso psichiatra, Direttore DSM Asl Bat, la dott.ssa Angiola Di Conza, Capitana psicologa(Legione Carabinieri Campania) e la dott.ssa Rossella Iannone, psicoterapeuta Funzionale. Per chi fosse interessato a vivere ancora questo percorso formativo può contattare la segreteria organizzativa inviando una mail a psicoloriamo@gmail.com.