Il ministro Lollobrigida visita lo stand del comune di Corato al salone "Olio Capitale"

Il Ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida ha fatto visita, nella giornata di sabato 11 marzo, allo stand del Comune di Corato, allestito a Trieste nella Fiera Olio Capitale.Il Ministro era accompagnato dal Sindaco di Trieste Roberto Di Piazza e dal Questore della città Pietro Ostuni. Ad accoglierlo c'erano l'assessore alle attività produttive Concetta Bucci, la Presidente del Consiglio comunale Valeria Mazzone e il segretario di Città dell'olio Vanni Sansonetti.Negli stessi frangenti è arrivato il Sindaco di Corato Corrado De Benedittis, appena atterrato a Trieste, col volo proveniente da Bari, insieme ai Sindaci di Santeramo e di Sannicandro di Bari.Il Comune di Corato porta con sé ben 13 aziende cittadine che hanno allestito altrettanti stand, oltre ad aver costruitoun'associazione di produttori chiamata Terre di Coratina. Numeri importanti che hanno reso Corato il primo Comune della Fiera di Trieste.Il Ministro Lollobrigida ha espresso apprezzamento e compiacimento per il lavoro svolto.Lo stand del Comune di Corato è stato anche visitato dall' assessore regionale Donato Pentassuglia che si è trattenuto a lungo mostrando grande interesse per le iniziative poste in essere dall'amministrazione comunale in sintonia con le aziende i cui 13 stand ha voluto personalmente visitare.