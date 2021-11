"Il mio Afghanistan", lo scrittore esule Gholam Najafi si racconta a Corato

Il partito di DemoS Corato, assieme a Rimettiamo In Moto la Città, ha organizzato per venerdì 12 novembre alle ore 19,30, un incontro-dibattito con lo scrittore e poeta Gholam Najafi."Che fuoco ti brucia? ". È la domanda che porremo venerdì 12 novembre, a Gholam Najafi, scrittore e poeta afgano, esule, e da 16 anni residente in Italia, presso Venezia, autore di tre libri sulla situazione politica travagliata afgana, filtrata attraverso la sua esperienza di vita, di uomo che vorrebbe tornare nella sua terra. Democrazia Solidale e Rimettiamo in moto la città intendono così contribuire a tessere la trama di una città inclusiva, accogliente e culturalmente decentrata. Perché non basta accogliere. Bisogna conoscere.Che fuoco ti ha fatto scappare dalla tua terra 16 anni fa? Che fuoco ti ha terrorizzato nell'andare, esule, verso l'Europa? Che fuochi ti consolavano nella tua terra? E in Italia? Che fuoco ti bruciava in petto quando in pochi anni ti sei laureato a Venezia? E oggi che giri l'Italia ? Che fuoco consuma silenziosamente il tuo dolore e quello dei tanti afghani oggi ancora in fuga?Paola Bovino, studentessa, darà voce a pagine intense dei libri di Gholam, mentre introdurranno la serata Beniamino Marcone e Gaetano Danilo Cialdella del coordinamento di Democrazia Solidale e Flavia Fatima Ferrante di Rimettiamo in moto la città. Interverranno Gholam Najafi, il Sindaco Corrado De Benedittis ed Elvira Zaccagnino, direttrice de "la meridiana", casa editrice meridionale dei libri pubblicati da Gholam. Modererà la serata Antonella De Benedittis, consigliera comunale di Demos e docente.La cittadinanza tutta è invitata.Si informa che, per partecipare, occorrerà presentarsi in sede, muniti di green pass, fino ad esaurimento posti.L'incontro sarà svolto nel pieno rispetto delle norme anti-covid"