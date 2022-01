"Il Pnrr Una sfida per la crescita del sud", il 4 febbraio a Corato un convegno

·Dott. Sebastiano Leo: Assessore Studio Formazione e Lavoro Regione Puglia - ITS e PNRR: il ruolo della formazione terziaria

Michele Abbatticchio: Vicesindaco della Città metropolitana di Bari e delegato alla Pianificazione Strategica

Corrado De Benedittis : Sindaco di Corato

Gigia Bucci– Segretaria generale CGIL Bari

Daniela Caterino: professore ordinario di diritto commerciale UNIBA ( introduce il PNRR – Relazione enti locali e imprese)

Luigi Ranieri Delegato alla pianificazione strategica della Città Metropolitana di Bari

On. Ubaldo Pagano: Capogruppo in Commissione permanente V Bilancio e Tesoro

Ing Elio Sannicandro – direttore di ASSET : Regione Puglia

Dr Deveglia Flavio Renato Ernst & Young S. partner – Opportunità e prospettive di sviluppo per le imprese

Dr. Pierpaolo Petrosino – Global Account Manager Credito Emiliano spa – Istituti di credito e agevolazioni per i finanziamenti

Dr. Roberto Fuzio – Consorzio Artemide – Transizione digitale e opportunità di finanziamento



D.ssa Gianna Elisa Berlingierio, direttrice del dipartimento sviluppo economico della Regione Puglia

Dott. Mario Pagani, responsabile dipartimento Politiche Industriali CNA Nazionale

Il 4 febbraio prossimo, presso il Teatro Comunale di Corato, si terrà un convegno sul tema "Il Pnrr Una sfida per la crescita del sud" organizzato dal Comune di Corato in sinergia con Fondazione Cannillo e AIC (Associazione Imprenditori Coratini).Il convegno, presentato in conferenza stampa lo scorso 14 gennaio, avrà inizio alle ore 9:00 e sarà suddiviso in tre sezioni, moderate del giornalista de "Il Sole 24 ore", Vincenzo Rutigliano: la prima dedicata agli Enti Locali, la seconda alle imprese e la terza, pomeridiana, sarà incentrata sugli strumenti operativi del PNRR.Una visione ampia, dunque, su un tema che vede al centro l'Amministrazione e le imprese del territorio e che può essere un punto di svolta nella crescita della nostra città e del Paese.Di seguito il programma completo dell'iniziativa:Moderatore : Vincenzo Rutigliano (giornalista- Il Sole 24Ore Group)Saluti istituzionaliSaluto degli organizzatoriIntervengono