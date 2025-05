PNRR Corato, sarà restituita la palazzina di via Tuscolana

Ore 18:30 - Saluti istituzionali

Ore 19:00

- Il gelato di comunità

Ore 19:30 - Spettacolo dei Burattini

Viene restituito alla città il– Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA): lae la sua area di pertinenza, oggetto di un importante intervento di riqualificazione.Tra gli interventi effettuati si annoverano l'efficientamento energetico dell'edificio mediante sistemi tecnologici innovativi con l'utilizzo di materiali e impianti ecocompatibili, la rigenerazione delle aree esterne di pertinenza, creazione di un'area verde attrezzata.L'inaugurazione si terrà in via Tuscolana n. 2,, secondo il seguente programma:SindacoAssessore alla Qualità UrbanaAssessore ai Lavori PubbliciUn momento significativo per la comunità, che segna l'inizio di una nuova stagione urbana fatta di luoghi pubblici rinnovati e accessibili.