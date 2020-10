Il ruolo degli educatori nell'incontro "Pomeriggio di Spiritualità" con Vivere In

Il Cenacolo "Vivere In" di Corato, insieme alla Zona Pastorale "San Cataldo", presenta un "Pomeriggio di Spiritualità" dedicato a Docenti e Operatori della Scuola.L'iniziativa è stata fortemente voluta specialmente visto il ruolo difficile degli educatori in questo momento complesso e frammentato, con il non facile compito di guardare in prospettiva, non semplicemente sul piano didattico.Da qui l'idea di partire dalle linee guida della CEI nel suo ultimo documento dedicato "Educare infinito presente" per un dialogo aperto sul tema guidato da S. E. Mons. Leonardo D'Ascenzo - Arcivescovo della nostra Diocesi di Trani, Barletta, Bisceglie.L'evento seguirà le più rigorose norme sanitarie basate sugli ultimi DPCM emanati e si terràore 17.00 - Accoglienzaore 17.15"Educare infinito presente"Meditazione sul temaore 18.30Celebrazione EucaristicaS. E. Mons. Leonardo D'Ascenzo - Arcivescovo della Diocesi di Trani, Barletta, Bisceglie