A seguito della pubblicazione dell'Avviso Pubblico per favorire l'attivazione di Progetti Utili alla Collettività (PUC) da parte di tutti i soggetti pubblici e privati con personalità giuridica (ad eccezione degli enti profit), l'Assessorato alla Città Solidale del Comune di Corato organizza un incontro pubblico aperto a tutti i soggetti interessati ad approfondire il bando che al momento non ha una scadenza.L'incontro, intitolato "Il ruolo del territorio nell'attuazione del Rdc tra Inclusione e Utilità Collettiva. Presentazione dell'Avviso Pubblico per la candidatura di Progetti Utili alla Collettività nel territorio di Corato", si terrà giovedì 10 marzo dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso la Sala Consiliare del Comune.PROGRAMMA:"Saluti", a cura di Corrado De Benedittis (Sindaco) e di Giuseppe Sciscioli (Dirigente Settore Servizi alla Persona);"RdC e Territorio: tra stereotipi e nuovi immaginari", a cura di Felice Addario (Assessore alla Città Solidale);Testimonianze di cittadini e tutor sui PUC già attivati negli Uffici Comunali;"La Strategia nazionale di contrasto alla povertà per l'inclusione sociale", a cura di Piero D'Argento (Referente Regionale per Banca Mondiale);"Il ruolo del volontariato nell'inclusività del RdC", a cura di Rosa Franco (Presidente CSV "San Nicola");"L'Avviso Pubblico per l'attivazione dei PUC", a cura di Antonella Brascia (RUP della misura del Comune di Corato);Dibattito col pubblico.L'Avviso Pubblico, pubblicato lunedì 7 marzo 2022, è visibile qui