Hanno preso il via, e proseguiranno fino alla risoluzione del problema, i lavori per l'individuazione delle cause del malfunzionamento della pubblica illuminazione di via Andria a Corato.I tecnici hanno provveduto ad effettuare una serie di verifiche dei pozzetti e dei cavi elettrici. Il Sindaco, nel corso di una conferenza stampa organizzata sul posto, aveva annunciato che i primi interventi sarebbero partiti a distanza di poche ore e così è stato.L'intervento è consistito innanzitutto nel rifacimento delle linee di illuminazione nelle zone della città maggiormente interessate dal disagio e dal cattivo funzionamento degli impianti.