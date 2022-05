Hanno avuto inizio domenica primo maggio, e proseguiranno fino a martedì 10 compreso, i riti della Novena di maggio di San Cataldo nella chiesa Santa Maria maggiore. Tutti i giorni, alle 18:15, è in programma il Rosario meditato e a seguire una Santa Messa con Coroncina dedicata al patrono della città di Corato.Martedì 10 maggio, alle ore 11, si terrà inoltre la concelebrazione eucaristica presieduta dacon la partecipazione di autorità civili e militari.«La festa patronale di San Cataldo è momento forte del nostro cammino cittadino annuale nella sua valenza religiosa e sociale» ha spiegato, Rettore della chiesa maggiore. «Intendiamo coinvolgere tutti per maturare una cultura dell'accoglienza, della prossimità e della solidarietà, in un clima di incontro e di festa che va ben oltre un qualche pur significativo "evento", come oggi si usa dire. Maggiormente in questo clima di tensione a livello internazionale, vogliamo affidare le nostre preghiere al santo Patrono Cataldo, perché si possa tornare a vivere nella pace e nella serenità»., presidente della Deputazione maggiore di San Cataldo, ha ufficializzato le date della festa patronale, che avrà luogo dal 20 al 22 agosto prossimi.