In giro con la droga, arrestato 27enne incensurato in trasferta

Nell'ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Corato hanno arrestato un giovane di 27 anni residente a Cerignola (FG), incensurato, colto nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Il giovane è stato fermato e controllato mentre viaggiava a bordo della propria autovettura ed il suo atteggiamento irrequieto ed insofferente ha insospettito gli agenti. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente 100 grammi di cocaina.La sostanza stupefacente è stata sequestrato, unitamente alla somma di denaro contante trovata in suo possesso, ritenuta provento dell'attività illecita, così come l'autovettura e i suoi telefoni cellulari.Tratto in arresto, essendo senza giustificato motivo al di fuori del proprio comune di residenza, è stato anche sanzionato per la violazione amministrativa relativa alle norme di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.