In giro con un revolver con matricola abrasa, arrestato 42enne

Nell'ambito di intensificati servizi di controllo del territorio predisposti dal Questore di Bari, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Bari e del Commissariato di P.S. di Corato, in due distinte operazioni, hanno tratto in arresto 2 persone.Le manette sono scattate ai polsi di un 42enne pregiudicato e sorvegliato speciale di pubblica sicurezza. L'uomo è stato fermato mentre rientrava presso la propria abitazione; al fine di evitare il controllo di polizia, o si è dato alla fuga a piedi ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti.Durante l'inseguimento ha cercato di sbarazzarsi di un revolver, lanciandolo per terra; l'arma, prontamente recuperata dai poliziotti, era corredata di 6 cartucce ed aveva la matricola abrasa. Al termine degli accertamenti di rito è stato arrestato e condotto presso il carcere di Trani.Successivamente, i poliziotti hanno sottoposto a controllo un giovane di 27 anni, residente nella provincia di Foggia, che viaggiava a bordo della propria autovettura lungo le strade di Corato. Insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo, i poliziotti hanno effettuato un accurato controllo che ha consentito di rinvenire, all'interno della vettura, circa 100 grammi di cocaina.Il 27enne è stato arrestato.