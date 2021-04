In preda a un raptus entra in una abitazione e muore. Shock al rione Belvedere

Dramma del venerdì santo nel rione Belvedere, alla periferia di Corato.Un uomo di circa 30 anni, le cui generalità non sono ancora note, è morto all'interno di una abitazione nella quale era entrato in preda a un raptus dopo aver sfondato gli infissi di un balcone.Frammentarie sono le notizie di momenti concitati e spaventosi per tutti coloro che hanno assistito alla terribile scena.Stando ad alcune testimonianze di persone presenti sul posto, l'uomo era in evidente stato di alterazione. È stato visto muoversi e arrampicarsi fin sui tetti e scappare.Alla fine avrebbe fatto forza contro i finestroni del balcone di una abitazione all'interno della quale si trovava una donna con i suoi bambini piccoli. La donna è riuscita a proteggere i bambini e a mettersi al riparo mentre l'uomo è riuscito ad entrare in casa. Qui si sarebbe accasciato esanime.Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia di Stato di Corato e i Carabinieri. Sono stati allertati i soccorsi ma all'arrivo dell'ambulanza per l'uomo non c'era già più nulla da fare.Resta da capire se l'uomo avesse assunto sostanze capaci di alterarne lo stato psicofisico. Dell'accaduto è stato informato il magistrato di turno.