Incendio in via Santarella: fiamme in un rudere abbandonato

Un incendio è divampato questa mattina, mercoledì 16 aprile, in un rudere abbandonato situato in via Santarella. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Corato che prontamente hanno domato le fiamme.Non si registrano fortunatamente danni a persone. La circolazione veicolare è rallentata per consentire le operazioni di messa in sicurezza.Ancora non sono note le cause che hanno cagionato la combustione.