Cronaca

Incidente a Corato: auto si ribalta su viale IV Novembre

Sul posto Polizia Locale, sanitari 118 e Vigili del Fuoco per i soccorsi

Corato - lunedì 27 ottobre 2025 18.10
Nel tardo pomeriggio di oggi, 27 ottobre, un incidente ha coinvolto un'auto che si è ribaltata su viale IV Novembre a Corato. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbero essere coinvolti due veicoli, ma le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco per i soccorsi e i rilievi.



Notizia in aggiornamento
