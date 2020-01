Incidente nella notte di Santo Stefano, alcune precisazioni

Su richiesta dell'avv. Italo Fares Bucci, legale di una delle persone coinvolte nell'incidente stradale avvenuto la sera di Santo Stefano in via Cincinnato, diamo spazio ad alcune precisazioni.L'avv. Fares Bucci rileva che l'auto del suo assistito non è una Toyota bensì una Ford Ka e che l'incidente sarebbe stato provocato da una Fiat 500 X che, svoltando da via Corazzini su via Cincinnato non avrebbe concesso la precedenza alla Ford, urtando l'auto e sbalzandola contro le auto in sosta.Pertanto l'avv. Fares Bucci contesta il passaggio del nostro articolo in cui si scrive "il conducente ha improvvisamente perso il controllo del mezzo...".Il legale, d'altro canto, conferma che l'esatta dinamica del sinistro è stata vagliata dai Carabinieri intervenuti sul posto che, stando a quanto riferito dall'avvocato, avrebbero trattenuto la patente alla sua controparte ed avrebbero sottoposto il suo assistito, che rientrava dal lavoro, all'alcol test, risultato negativo.Tali precisazioni si rendono doverose anche alla luce di commenti poco cortesi pubblicati sui social network.Alle persone coinvolte nel sinistro preme da parte nostra chiarire che l'articolo di cronaca da noi prodotto mai ha avuto l'intenzione di ricostruire la dinamica dei fatti, non essendo nelle nostre prerogative effettuare alcun tipo di rilievo. Né riferimento alcuno è stato fatto relativamente alle cause che hanno determinato la perdita di controllo dell'automobile. Ci scusiamo per aver diffuso informazioni sbagliate in merito al modello dell'automobile coinvolta. Quanto ai commenti scortesi pubblicati sulle pagine social, pur non avendo responsabilità alcuna, da parte nostra l'invito agli utenti di utilizzare sempre un linguaggio rispettoso.