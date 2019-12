Incidente nella notte su via Cincinnato

Un rocambolesco incidente stradale si è verificato questa notte in via Cincinnato, nel pieno centro abitato.Il conducente di una Toyota che percorreva la strada ha improvvisamente perso il controllo del mezzo che si è scontrato con alcune auto in sosta.Il fragore dello scontro ha scosso il vicinato e allertato i residenti che si sono riversati sul luogo del sinistro.Fortunatamente solo un grande spavento e danni alle automobili. Nessuno è rimasto ferito in maniera seria.