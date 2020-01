Incidente sulla Corato-Bisceglie, tre persone coinvolte

Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente avvenuto sulla strada che collega Bisceglie a Corato e Ruvo poco dopo le ore 13:30 di mercoledì 8 gennaio. Secondo una prima, sommaria ricostruzione, una delle auto coinvolte - una Fiat Punto - avrebbe impattato contro un palo dell'illuminazione.Tre le persone coinvolte in tutto, due delle quali a bordo di una Seat e una terza (una donna) alla guida della Punto.Sul posto sono giunte tre diverse ambulanze del 118 al fine di prestare i soccorsi del caso ai feriti, le cui condizioni non sono al momento note.