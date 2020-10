Irrompono nella cava, beccati dalle telecamere. Arriva la Metronotte

Il tentativo, la sera del 30 settembre scorso (ma è stato reso noto soltanto questa mattina, nda), è stato bloccato sul nascere dall'intervento delle guardie giurate della Metronotte s.r.l., allertati dalla centrale operativa e giunti immediatamente sul posto con l'ausilio dei Carabinieri.Almeno due uomini si sono introdotti in una cava di Ruvo di Puglia, ai confini con Corato, ma l'arrivo di ben tre pattuglie dell'istituto di vigilanza, supportate da una gazzella della locale Stazione, li ha costretti alla fuga: i ladri, evidentemente, non avevano preventivato l'intervento immediato dei vigilantes, la cui celerità è stata tale da impedire il furto. L'addetto alla centrale, infatti, attraverso il sistema di videosorveglianza installato lungo tutta l'area ha notato i due individui.Grazie all'ausilio dell'occhio elettronico, strumento sempre più utile alle forze dell'ordine nell'attività di prevenzione degli episodi di natura predatoria, la vigilanza ha potuto notare tutto e, dunque, raggiungere il posto. A quel punto, capendo che quanto pianificato non sarebbe più stato realizzato, i due uomini sorpresi dalla videosorveglianza sono riusciti a fuggire, avvantaggiati dal buio, prima che sopraggiungessero le pattuglie della Metronotte e dei Carabinieri.La ricostruzione dell'accaduto, attraverso un'immagine pubblicata su Facebook, mostra due uomini che si sono introdotti nella cava. Sulla vicenda, e dopo questa pubblicazione virale, sono al lavoro i militari della Stazione di Ruvo di Puglia che hanno effettuato i rilievi del caso.