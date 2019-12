Juvenes Cantores e Modus Novus questa sera in concerto

Questa sera, alle 20.30, nella chiesa della Sacra Famiglia, in Via dei Mille, a Corato, si terrà il concerto polifonico dei cori Modus Novus e Juvenes Cantores, due delle formazioni storiche dirette dal Maestro Luigi Leo.Aperto a tutta la città, il concerto propone una selezione internazionale di brani a tema natalizio (e non) e vuole essere un'occasione per gli auguri di buon anno e la celebrazione del 75° anniversario della fondazione della parrocchia coratina.Sabato scorso, il primo dei concerti augurali, presso il Duomo di Santa Maria.Maggiore, ha visto altresì l'esibizione del recente gruppo corale Consonare Ensemble che, insieme alle voci degli Juvenes ( già rappresentativi della città di Corato in festival italiani e in concorsi internazionali) è protagonista di un impegnativo tour invernale tra Nusco (Av), Acquaviva (Ba) il 3/1/2020, Gravina (Ba) il 4/1/2020.Ci si augura che i concittadini supportino e seguano con calore simili iniziative musicali e che nuove "leve" , quindi nuove voci (di ogni età) apprezzino i numerosi benefici che la polifonia e l'amicizia procurano.