L'annuncio di Emiliano: «Stop alla didattica in presenza in tutte le scuole»

Le scuole di tutta la Puglia saranno chiuse alla didattica in presenza.Lo ha annunciato il governatore della Puglia Michele Emiliano su Sky Tg24 durante la trasmissione "I numeri della Pandemia"«Abbiamo dovuto prendere una decisione difficile, quella di sospendere la didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado" ha detto il governatore"Nelle scuole primarie abbiamo numeri pesantissimi, restano escluse dal provvedimento le scuole per l'infanzia, dove la frequenza non è obbligatoria», ha aggiunto. «Abbiamo verificato - ha concluso - che l'aumento dei contagi è coinciso con la riapertura delle scuole».