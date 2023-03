"L'inno svelato", evento a Corato con il sostegno di Granoro

Contribuire alla diffusione della cultura, anche nei confronti delle nuove generazioni, dei valori di cittadinanza e di appartenenza, concetti oggi sempre più importanti da valorizzare. Con questo intento il Pastificio Granoro ha fortemente voluto e sostenuto l'evento, organizzato dal"Puglia" e patrocinato dal, in programma domani, venerdì 3 marzo, presso il Teatro Comunale di Corato.Il "Canto degli italiani", o meglio conosciuto come l'inno di Mameli, è da tutti considerato come una 'marcetta', ma in realtà è fra gli inni nazionali più interessanti del panorama internazionale. Molti Italiani ancora non lo conoscono, tanto che il Presidente Emerito della Repubblica Italiana, Carlo Azeglio Ciampi, esortò i connazionali a farlo proprio, impararlo, "non per mero spirito patriottico, ma per genuino senso di appartenenza alla Nazione, di un'idea di Patria".«La folta presenza degli oltre 450 ragazzi delle scuole medie e degli istituti superiori di Corato che affolleranno il Teatro Comunale nella mattina del 3 Marzo – spiega, Amministratore Delegato di Granoro, che interverrà insieme alle autorità a portare il saluto degli organizzatori e di chi, come Granoro, si è impegnato per sostenere questo evento - è per noi motivo di orgoglio: è proprio dalle giovani generazioni che deve ripartire quel senso di appartenenza, è il senso del nostro essere e della nostra vita, che è lacrime, sangue e sogno, ieri come oggi. L'Inno unisce non divide. Nei versi del "Canto degli Italiani" vi è l'animo puro ed entusiasta della gioventù, che allora volle il cambiamento, che scelse anche di morire per dar vita al sogno dell'Unità d'Italia, da Nord a Sud, senza distinzione alcuna».In occasione del 75° Anniversario dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale è importante ricordare come proprio un comma dell'articolo 12 reciti:Costituzione che, in occasione della promulgazione definitiva nel dicembre 1947, indusse, con sicumera, l'allora Presidente Enrico De Nicola a pronunciare le seguenti parole : "L'ho letta attentamente. Possiamo firmare con sicura coscienza".«Alle giovani generazioni – conclude Marina Mastromauro - con il nostro aiuto, il compito di tenere alti e vivi i nostri sentimenti di orgoglio e appartenenza».