L'"Oriani-Tandoi" celebra lo Young Day e la Notte nazionale dei Licei

28 MAGGIO 2021 ORE 9.00

Favella Giulia, Mascoli Giulia(ballo) Iurillo (canto) Leuci Teresanna(canto) Enrico Patruno(sketch) Giorgia D' introno(sketch) Sonia Sergio(Canto) Martina Mascoli(Ballo) Marzia Di zanni(lettura) Martina della Valle (canto) Gabriele Lastella(esibizione musicale) Martina Carnicella (canto) Labianca Roberta, D' Imperio Alessia, Lastella Gabriele(recitazione monologo con accompagnamento musicale) Guastamacchia, Tarantini, Pomarico(esibizione musicale) Amorese, Zitoli(Ballo) M. De leo, A. Cascarano, A. Colasanto, A. Campanale(ballo) Vincenzo Pansini(esibizione musicale)

29 MAGGIO 2021 ORE 9.00

Iurillo (canto) T.Leuci(canto) Chiapperini(sketch) Bonaventura team(sketches) E. Patruno(monologo) S. Sergio(Canto) Mascoli, Piccolomo(balli) Ukulele team(canto) N. Montrone(ballo) V. Masciavè(esibizione musicale) Checco team(esibizione musicale) E. Barile(canto) Fanfulla, De Robertis(monologo con accompagnamento musicale) Caggiano team(video)

28 MAGGIO 2021

Nei giorni 28 e 29 maggio l'Istituto "Oriani-Tandoi" celebrerà la XXIV edizione dello Young Day e la VII edizione della Notte nazionale dei Licei Classici.Una due giorni che vedrà gli alunni esibirsi in varie performance artistiche, a partire dalle ore 9.00, trasmesse in diretta streaming sui canali dell'istituto. Nel pomeriggio del 28 maggio, alle 16.00, avranno inizio anche le attività della settima Notte nazionale dei Licei, con 4 classi che si esibiranno in presenza, in un inno festoso alla cultura classica, la dimostrazione della passione che anima studenti e docenti impegnati in questo indirizzo di studi.ORE 16.00: Video in contemporanea nazionale, con i licei partecipanti all'eventoORE 16,20: Saluti della Dirigente Scolastica, prof.ssa Angela AdduciORE 16.30: Presentazione del Tema scelto dall 'istituto " Memoria/ricordo: ridiamo vita al passato"ORE 16,35: '' Rimembranze omeriche" (Video a cura della classe I A)ORE 17.00: '' Echi di memora" (a cura della classe II A)ORE 17.30 . "Storia di due guerrieri"(video a cura della classe IV B)ORE 18.00: '' Ricordare, Voce del verbo AMARE"( a cura della classe II B)ORE 18.30: "11 ricordo e l'oblio"(video a cura della classe V B)ORE 18.45.• "Te lo ricordi il 2020?" (a cura della classe V C)ORE 19.00: "la memoria come tempo lirico e suggestioni del mito"(video a cura della classe I B)ORE 19.15: '' Ricordare anche ciò che fa male" ( a cura della classe I C)ORE19,35: La memoria, chiave di volta dell' eternità" (video a cura della classe II C)ORE 19.50: lettura, in contemporanea nazionale del Brano conclusivo "ERO E LEANDRO" diMuseo.ORE 20.00•. . . .un pensiero per i maturandi!ORE 20.30: saluti finali