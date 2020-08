La cantante coratina Mara sul palco di Francesca Michielin

Sarà la cantante di Corato Mara ad aprire il concerto la tappa pugliese del tour estivo di Francesca Michielin, che si terrà nel Parco Balice a Bitonto (Ba) mercoledì 12 agosto, all'interno della III edizione del "Luce Music Festival – Approdi musicali", realizzato con il contributo della Regione Puglia, in collaborazione con il Comune di Bitonto.L'artista pugliese dopo il successo dei suoi inediti realizzati tra marzo 2018 e marzo 2019 incontra dal vivo i suoi fan e lo fa riscaldando il pubblico ai big della musica italiana che passano dalla Puglia.La prima esperienza è avvenuta con Dimartino, tra i più apprezzati esponenti della nuova scena indie-pop nostrana. In questa occasione affiancherà l'energica cantante pop Francesca Michielin, che ha raggiunto la notorietà nel 2011 vincendo la quinta edizione del talent show "X-Factor" e che in questa estate segnata dall'uscita della pandemia sta girando l'Italia con "Spazi Sonori", una serie di appuntamenti esclusivi che la vedono impegnata, solo per i prossimi mesi, sui palchi allestiti in piena sicurezza e nel rispetto delle disposizioni governative, in alcune particolari location."Sono molto felice di calcare un palco così importante – ha affermato Mara – e di poter aprire il concerto di un'artista che ammiro molto. Ho già avuto la possibilità di esibirmi davanti a tante persone, ma è davvero emozionante confrontarmi con un pubblico pagante che sta lì soprattutto per un altro. Ciò mi porta a dare il massimo e non vedo l'ora di poter salire sul palco".Mara Musci, in arte Mara, dopo una prima fase iniziale di studio e una serie di piccole ma importanti esperienze dove ha avuto modo di confrontarsi con personaggi del calibro di Grazia Di Michele, Cristina D'Avena, Dody Battaglia e Pierdavide Carone, ha iniziato a lavorare sulla propria musica, concentrandosi sul genere indie pop, collaborando con musicisti di spessore quali Davide Gobello, chitarrista di Loredana Bertè e Fabrizio Moro e il cantautore Francesco Guasti, che ha partecipato a Sanremo Giovani, nel 2017. Questa seconda fase artistica ha portato Mara a produrre brani come "Chissenefrega", che ha superato le 36.000 visualizzazioni su Youtube e "Il giorno della Festa" al cui videoclip ha collaborato il noto 3lamestudio di Acquaviva delle Fonti (Ba). Questi lavori l'hanno portata a ottenere 2000 ascoltatori mensili su Spotify e in generale un consenso di pubblico che è in costante crescita.