Sarà presentato lunedì 29 agosto, nel Chiostro del Comune di Corato a partire dalle ore 18, il programma del Festival "La città delle storie". La manifestazione consisterà in spettacoli e laboratori ideati per rendere la città un luogo a misura di bambino, per stimolare nei più piccoli la curiosità, la collaborazione, il desiderio di conoscere e di partecipare.L'evento di presentazione sarà rivolta anche ai più piccoli i principali destinatari degli eventi inclusi nel cartellone del festival.è frutto dell'ottica di stravolgimento del punto di vista. I luoghi tradizionalmente destinati ad attività più "seriose" mutano la loro funzione, così nei negozi si regaleranno storie, a scuola andranno genitori ed insegnanti, nel chiostro del comune si farà spettacolo e sulla Murgia si inventeranno nuovi miti: tutto per offrire, anche agli adulti, un modo diverso di vivere la propria città.La rassegna, giunta alla seconda edizione, è organizzata dallae presenta un programma ancora più ricco e variegato, grazie al patrocinio morale ed economico del Comune di Corato.Si partirà giovedì 1 e venerdì 2 settembre con, passeggiata teatrale a caccia di storie per le vie cittadine, in collaborazione con le attività commerciali, che hanno scelto di ospitare e sostenere l'iniziativa.Si proseguirà con i laboratoridedicati a bambini di età compresa fra i 5 e i 10 anni negli spazi dell'agriturismo Posta Mangieri: appuntamenti il 7, l'8 e il 9 settembre dalle 10 alle 12.Uno spazio sarà dedicato anche alla formazione di insegnanti, educatori, genitori e adulti curiosi con, un workshop sull'uso di burattini e pupazzi nella relazione educativa, a cura di Teatro casa di Pulcinella. Gli eventi si svolgeranno il 5 e l'8 settembre dalle 17 alle 20 nel giardino della scuola dell'infanzia "Fata zucchina" di Corato.Il carnet degli spettacoli per bambini e famiglie, che si terranno nel Chiostro del Comune, sarà aperto da "Cappuccetto grosso" a cura di Molino d'arte Compagnia teatrale martedì 6 settembre, proseguirà con "Lupo lupastro" a cura di Room to play mercoledì 7 settembre e si concluderà con "Bruno lo zozzo e gli amici immaginari" a cura del Teatro casa di Pulcinella venerdì 9 settembre.