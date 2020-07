La comicità di Ficarra e Picone sullo schermo di "Brisighella Review"

Venerdì 31 luglio, alle ore 21.00 nel Chiostro del Palazzo di Città a Corato la ventesima edizione di Brisighella sotto le stelle continua con un un nuovo appuntamento di "Brisighella Review".Nella serata, inserita nella kermesse organizzata dalla Pro Loco Quadratum con il patrocinio del Comune di Corato e di Granoro e in collaborazione con la libreria-videoteca "SonicArt b-side", verrà proiettata la commedia "Andiamo a quel paese" del duo comico Ficarra e Picone.Valentino e Salvo – amici di vecchia data, rimasti disoccupati – decidono di cambiare vita e trasferirsi dalla città al piccolo comune siciliano di Monteforte, paese d'origine di Valentino e della moglie di Salvo, Donatella, nella speranza di limitare le spese. L'impatto dei nuovi arrivati con la piccola realtà del paese è abbastanza complicato, specie per Salvo, abituato alla vita di città. A questo si aggiunge il fatto che Salvo, con la sua famiglia, va a vivere in casa con la suocera e che il piccolo centro pare essere abitato solo da anziani.Salvo e Valentino, sempre in cerca di una soluzione ai loro problemi economici, trovano modo di sfruttare la cosa a loro favore, trasformando la casa in una specie di ospizio improvvisato. Gli affari in principio fioriscono. Peccato che un giorno, complice una serie sfortunata e improbabile d'incidenti mortali, i vecchi sopravvissuti si convincano che la casa sia stata colpita dal malocchio e decidano di sloggiare. L'unica a non cedere, al ricatto della superstizione, è Lucia, l'anziana zia della moglie di Salvo. Ovviamente la situazione si complica ulteriormente, tra paradossi e gag esilaranti.La proiezione sarà accessibile con prenotazione gratuita su Eventbrite.it a questo link https://tinyurl.com/y3xn5a34, in piena sicurezza attraverso un accesso controllato.