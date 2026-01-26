La comunità Venezuelana scende in piazza a Corato
La comunità Venezuelana scende in piazza a Corato
Vita di Città

La comunità Venezuelana scende in piazza a Corato

Una manifestazione pacifica per chiedere la liberazione tutti i prigionieri politici

Corato - lunedì 26 gennaio 2026 14.17
Sabato 24 gennaio 2026, in Piazza Simón Bolívar a Corato, si è tenuta una manifestazione pacifica organizzata dalla Comunità Venezuelana in Puglia. L'iniziativa mirava a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione politica e sociale in Venezuela e, in particolare, a chiedere la liberazione di tutti i prigionieri politici ancora presenti nel Paese.

«Una manifestazione pacifica si è tenuta per ribadire il nostro appello alla comunità internazionale a non rimanere indifferente alle violazioni dei diritti umani che continuano a verificarsi in Venezuela. Mi faccio portavoce in qualità di rappresentante della Comunità Venezuelana in Puglia di ringraziare a tutti che hanno partecipato e coloro che hanno appoggiato questa commovente iniziativa di sensibilizzazione», dichiarano gli esponenti della comunità.

«È nostro dovere partecipare per dare voce a chi non può farlo in Venezuela, per informare e divulgare la verità.Questa manifestazione è stata organizzata contemporaneamente a libello nazionale in Italia», aggiungono.

Concludono: «Infine per precisare che non siamo una parte della comunità venezuelana ma tutta una sola comunità venezuelana in Puglia . Non ci devono essere divisioni ma soltanto unione».
