"La Coratina in festa" e la 50a Jò a Jò accendono il Natale

il fuoco della Jò a Jò, quest'anno arrivata alla sua 50edizione moderna, si coniuga con il sapore pieno e leggermente piccante del nostro preziosissimo olio e.v.o. con la prima edizione assoluta diQuesto evento, a cura della Pro Loco "Quadratum" e dell'Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Corato, farà da anteprima ed apripista al grande falò, presente ormai da anni nell'Albo Regionale dei riti del Fuoco.Un grande percorso enogastronomico che dal Corso cittadino condurrà i visitatori in Piazza Cesare Battisti, unendo la cultivar protagonista del nostro patrimonio agronomico al gusto con abbinamenti particolari, grazie alle varie aziende coratine che hanno aderito con entusiasmo."La coratina in festa è un evento fortemente voluto da un gruppo di instancabili produttori di olio che in collaborazione con la Pro loco ha voluto porre al centro della città il suo "oro verde" coniugandolo con tutte le altre eccellenze enogastronomiche del territorio – commenta l'Assessore Concetta Bucci – Pensare che si tratti di una "festa dell'olio" è riduttivo: è la festa di tutta la comunità cittadina, è una festa che deve identificarci. Tanti i prodotti da assaporare, numerosi gli eventi in programma. E festa sia!Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato intensamente per la realizzazione di questo evento, in particolare la Pro loco, sempre pronta a lavorare senza sosta, per la valorizzazione del nostro territorio. Parola d'ordine: Esserci!"Questi sapori e momenti di festa, a cui il 12 Dicembre si aggiungeranno anche gli stand artigianali, abbracceranno Piazza Cesare Battisti per, con cuiUn grande ritorno della tradizione, tra rito, preghiera e folklore, con tanto di fiaccolata, benedizione del fuoco e lancio del pallone aerostatico all'accensione del grande braciere cittadino, che apre da sempre il momento del Natale a Corato."Questo compleanno speciale attorno al fuoco saremo contenti di festeggiarlo in piazza con le coinvolgenti note di– sottolinea il Presidente della Pro Loco Gerardo Strippoli – Fieri di essere stati coinvolti dai produttori oleari e dall'Ass.re Bucci per dare vita alla neonata "La Coratina in festa" in affiancamento alla storica Jò a Jò, nella speranza e nella volontà che si tramuti una manifestazione consolidata, come tante nel carnet della Pro Loco.Grazie ancora alla Regione Puglia e all'Amministrazione Comunale che sostengono quello che è un vero rito collettivo in cui la Città – e con lei il territorio circostante – torna ad abbracciarsi e sorridere, in attesa del Natale"Dalle ore 9.00Apertura Stand EnogastronomiciCorso MazziniOre 9.30Animazione per bambini con giochi in polistiroloPiazza MatteottiOre 9.30Laboratorio di Yoga – a cura della Scuola di Yoga Pradipika ( link di prenotazione Chiostro Palazzo di CittàDalle ore 10.30 alle 12.00Concerto bandistico con Ensemble "Nicola Cassano"Piazza Cesare BattistiDalle ore 17.30 alle 19.30Contest "La tiella perfetta" – showcooking a cura dello Chef Emanuele Natalizio ( link iscrizione Chiostro Palazzo di CittàTalk sulla valorizzazione e commercializzazione dell'olio – a cura della Confcommercio Bari-BatChiostro Palazzo di CittàOre 20.00Concerto Luka Sensi & gli Amici IndiePiazza Cesare BattistiOre 22.00Dj set – a cura di Vee Jay MappichDalle ore 10.00 – Apertura Stand Enogastronomici e ArtigianaliCorso Mazzini e Corso CavourOre 18.00S. Messa e Preghiere a Santa LuciaChiesa MatriceOre 18.45Fiaccolata e Processione Santa LuciaVia Duomo / Corso Cavour / Piazza Cesare BattistiOre 19.15Benedizione del Fuoco e Lancio Pallone AerostaticoAccensione del Grande FalòPiazza Cesare BattistiOre 20.30Vento Popolare - Concerto di Eugenio BennatoPiazza Cesare Battisti