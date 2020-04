La pandemia nell'ironia di Checco Zalone, il nuovo brano è già un successo

Social Video 5 minuti L'immunità di gregge, Checco Zalone racconta le restrizioni in chiave ironica

Anche durante la pandemia ci sono occasioni che strappano sorrisi e che riescono a farci guardare in modo speranzoso al futuro.Una di queste occasioni è la nuova canzone del comico barese Checco Zalone (al secolo Luca Medici). Un saggio della verve ironica dell'amato attore che affronta in modo scanzonato la pandemia strappandoci un sorriso.Il brano si chiame "L'immunità di gregge" e il videoclip, pubblicato sui social network vede la presenza di un altro colosso della simpatia italiana: Virginia Raffaele.Il video è ambientato sul terrazzo di un condominio e vuol essere un omaggio in chiave ironica a Domenico Modugno, personaggio ripreso da Zalone.Si chiama "L'immunità di gregge" la nuova canzone pubblicata dal comico barese Checco Zalone (al secolo Luca Medici) sui suoi canali social. Un nuovo saggio della verve ironica dell'amato attore e cantante pugliese, che stavolta prende spunto dalla pandemia di Covid-19 per strapparci una risata, come solo lui sa fare.Nel brano Checco, con parrucca e baffi alla Modugno, racconta di un amore che avrebbe dovuto essere "consumato" il 9 marzo, sogno sfumato per colpa del lockdown perché "l'8 fu quel giorno buio e tetro che il presidente disse almeno un metro".Nel video ci sono i due amanti costretti a distanza che parlano in videochiamata e si dedicano alle autocertificazioni. "L'ultimo tampone sarò io per te - canta - , dimmi dove ti porto un 19, che Covid non è".