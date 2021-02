La Polizia arresta un sedicenne di Corato. Era già stato arrestato a dicembre

Ieri sera, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Corato hanno tratto in arresto un minore di 16 anni, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare presso l'Istituto Penale per Minorenni di Bari, emessa dall'Autorità Giudiziaria.Il 16enne, con precedenti penali a suo carico, già tratto in arresto lo scorso 2 dicembre per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, si era arbitrariamente allontanato dalla Comunità Educativa cui era stato affidato.