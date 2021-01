La Polizia Locale di Corato celebra San Sebastiano

Il corpo della Polizia Locale di Corato rinnova l'appuntamento annuale con le celebrazioni in onore del proprio santo patrono, San Sebastiano.Il 20 gennaio gli agenti si riuniranno in un momento di preghiera per onorare la ricorrenza del Patrono della Polizia Locale, con la celebrazione liturgica nella Parrocchia-Santuario Madonna delle Grazie, alle ore 19:00, officiata da don Antonio Maldera.La ricorrenza, durante la quale il corpo di Polizia Locale solitamente illustra il proprio operato nell'ultimo anno, sarà presenziata oltre che dal Comandante FF P.L. Giuseppe Loiodice, anche dall'Assessore alla P.L. Adriano Muggeo e dal Sindaco Corrado Nicola De Benedittis.Si rinnova anche la colletta alimentare in occasione della Festa di San Sebastiano. L'agente Nunzia Positano raccoglierà personalmente le donazioni di generi di prima necessità che saranno donati alla comunità parrocchiale del Santuario Madonna delle Grazie.