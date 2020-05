9 foto La quarta edizione di "Maggio in Fiore" non sboccia: rinviata al prossimo anno

Come quei bulbi autunnali che, dopo un inverno sotto la terra, ai primi tiepidi raggi di sole primaverili fioriscono, portando una vera esplosione di colori e profumi,, si attendeva di veder sbocciare la 4° edizione di "", la manifestazione organizzata dalla, è patrocinata dal Comune di Corato e si svolge in alcune storiche piazze e viuzze del centro storico cittadino, con l'intento di promuovere il territorio attraverso la valorizzazione dell'ambiente attuata con allestimenti floreali "a tema".Purtroppo, il perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid 19, ha costretto il comitato organizzatore – composto dalla vice presidente Francesca Di Ciommo, dalle socie Anna De Palma e Angela Quinto e dalla past president Maria Francesca Casamassima – a rinviare la complessa organizzazione della manifestazione, che trova il suo apice proprio nei mesi precedenti il mese di maggio e che vede coinvolte istituzioni, associazioni, istituti scolastici, fiorai e florovivaisti del territorio, nonché commercianti e locali di intrattenimento ubicati nel centro storico.«La decisione di posticipare a maggio 2021 la 4° edizione – spiega la presidente della FIDAPA BPW Italy Teresa De Meo – è stata una presa d'atto dell'impossibilità di procedere nei limiti di tempo prefissati per la realizzazione di una manifestazione particolarmente articolata, la cui organizzazione presuppone la partecipazione di numerosi professionisti del settore florovivaistico, enti, istituzioni, associazioni, esercenti commerciali nonché di tutta la cittadinanza».La gallery che segue mostra alcune immagini delle tre edizioni passate, ispirate a tematiche diverse, la cui magia del colore e degli odori della flora hanno ricordato la multiforme bellezza dell'ecosistema mediterraneo: nel 2017, ""; nel 2018, ""; nel 2019, "".Le condividiamo con un pizzico di nostalgia ma con l'auspicio che l'edizione prossima ventura sia ancor più straordinaria, ricca e suggestiva.