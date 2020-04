Social Video 33 minuti La scuola ai tempi del coronavirus, dialogo con Angela Adduci

La scuola ai tempi del coronavirus è una scuola che si è dovuta adattare, che ha dovuto sperimentare nuove soluzioni non soltanto per impartire nozioni ma soprattutto per non far mancare agli studenti la vera essenza della scuola, l'essere comunità, gruppo, il formarsi insieme non soltanto nelle discipline ma soprattutto come uomini e donne del domani.Ne abbiamo parlato con la preside dell'istituto Oriani - Tandoi di Corato, in una informale chiacchierata pubblica. Uno scambio di riflessioni in diretta più che una intervista. Un dialogo interessante e spontaneo che vi riproponiamo.