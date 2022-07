Martedì 19 luglio, nel trentesimo anniversario della strage di via D'Amelio, il Sindaco e l'amministrazione comunale di Corato parteciperanno a celebrazioni promosse con il patrocinio morale di Avviso Pubblico, l'associazione tra Enti Locali e Regioni contro mafie e corruzioni.L'attentato mafioso a Palermo costò la vita al giudicee ai poliziotti della sua scorta, mentrerimase gravemente ferito.ora della strage, in via Paolo Borsellino, si osserverà un minuto di silenzio e si posizionerà una corona di fiori in ricordo delle vittime.nel chiostro di Palazzo di Città, la cittadinanza si riunirà un momento di riflessione su "La sfida della Legalità".