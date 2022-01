La storia a lieto fine di Richard: nella sua bici il grande cuore di Luciana

Un gesto che va ben oltre il valore economico ma che racconta un po' di sano altruismo, il desiderio di un mondo migliore. È il gesto compiuto da Luciana nei confronti di Richard, un ragazzo che non conosceva ma che oggi può tornare a lavorare più sereno.Richard è un ragazzo di origini senegalesi che lavora ad Andria come operaio. Per andare a lavorare usa una bicicletta. Qualcuno però qualche giorno fa gliel'ha rubata nei pressi di piazza Catuma. Un vero guaio per il giovane in difficoltà su come raggiungere il posto di lavoro.Si è attivata la macchina della solidarietà social. Luciana ha intercettato la richiesta di aiuto e si è fatta carico di donare una nuova bici a Richard. Un dono dal valore ben più elevato di quello economico.Richard è un ragazzo che dall'Africa è arrivato in Italia alla ricerca di una vita migliore. Proprio come Ibrahima, il papà della piccola Tené, che Luciana considera uno di famiglia.La Luciana che ha aiutato Richard è la stessa donna che da 5 mesi è impegnata a ritrovare, con Ibrahima, la piccolina portata via dalla sua madre naturale. È la stessa donna che ha accudito la piccola Tené sin da quando era in fasce come se fosse sua figlia, la stessa donna che ha fatto in modo che Tené entrasse nel cuore di tutta la città.La Procura e le forze dell'ordine sono al lavoro per gestire una questione molto difficile sul piano del diritto. L'avvocato Tiziana Tandoi, che da subito ha assistito Ibrahima e Luciana, sta seguendo ogni fase della spinosa faccenda.Qualunque sarà l'esito giudiziario, una traccia è rimasta. Ed è la stessa che racconta il sorriso di Richard quando ha ricevuto la sua nuova bicicletta.