Ladri alla cantina Terra Maiorum: rubata la cassaforte, all'interno 600 euro

Alla periferia di Corato sono tornati a fare "visita" i ladri. E ancora una volta si è trattato di un furto di denaro contante. Ignoti, infatti, nel corso della notte appena passata, si sono introdotti all'interno della storica cantina sociale della cooperativa, già ripulita lo scorso anno, devastando l'ingresso principale.La scoperta dell'effrazione, in via Castel del Monte, è avvenuta soltanto questa mattina alle ore 05.00. I malviventi hanno agito durante la notte. Un colpo studiato con meticolosità e riuscito alla perfezione. Il portone d'ingresso principale è stato letteralmente divelto e la vetrina d'accesso è andata in frantumi, lasciando una scena di forte impatto all'arrivo dei proprietari, costretti a segnalare l'accaduto al numero d'emergenza. All'interno, vetri sparsi ovunque e arredi danneggiati.I ladri, secondo una prima ricostruzione, dopo aver forzato il portone d'ingresso, si sono infilati nell'opificio e si sono subito diretti verso la cassaforte, portandola via: dentro c'erano all'incircain contanti. Arraffati i contanti, e dopo aver deciso pure di rovistare nella cantina, si sono dileguati a bordo di un'auto, forse guidata da un altro complice che li attendeva all'esterno. Un danno notevole, ma ancora da quantificare con esattezza, che si aggiunge al costo per le riparazioni.Un inventario preciso si potrà fare solo nelle prossime ore: si sta accertando, infatti, se siano stati sottratti prodotti o se l'obiettivo fosse esclusivamente il furto di denaro. Nessuna pista è esclusa, mentre per la cooperativasi tratta già del, con modalità uguali.