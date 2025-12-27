La cantina sociale Terra Maiorum
La cantina sociale Terra Maiorum
Cronaca

Ladri alla cantina Terra Maiorum: rubata la cassaforte, all'interno 600 euro

Ennesimo furto per la nota attività coratina. Portone sfondato e vetrina distrutta in via Castel del Monte

Corato - sabato 27 dicembre 2025 8.59
Alla periferia di Corato sono tornati a fare "visita" i ladri. E ancora una volta si è trattato di un furto di denaro contante. Ignoti, infatti, nel corso della notte appena passata, si sono introdotti all'interno della storica cantina sociale della cooperativa Terra Maiorum, già ripulita lo scorso anno, devastando l'ingresso principale.

La scoperta dell'effrazione, in via Castel del Monte, è avvenuta soltanto questa mattina alle ore 05.00. I malviventi hanno agito durante la notte. Un colpo studiato con meticolosità e riuscito alla perfezione. Il portone d'ingresso principale è stato letteralmente divelto e la vetrina d'accesso è andata in frantumi, lasciando una scena di forte impatto all'arrivo dei proprietari, costretti a segnalare l'accaduto al numero d'emergenza 112. All'interno, vetri sparsi ovunque e arredi danneggiati.

I ladri, secondo una prima ricostruzione, dopo aver forzato il portone d'ingresso, si sono infilati nell'opificio e si sono subito diretti verso la cassaforte, portandola via: dentro c'erano all'incirca 600 euro in contanti. Arraffati i contanti, e dopo aver deciso pure di rovistare nella cantina, si sono dileguati a bordo di un'auto, forse guidata da un altro complice che li attendeva all'esterno. Un danno notevole, ma ancora da quantificare con esattezza, che si aggiunge al costo per le riparazioni.

Un inventario preciso si potrà fare solo nelle prossime ore: si sta accertando, infatti, se siano stati sottratti prodotti o se l'obiettivo fosse esclusivamente il furto di denaro. Nessuna pista è esclusa, mentre per la cooperativa Terra Maiorum si tratta già del secondo furto subito in poco più di un anno, con modalità uguali.
  • Furti Corato
Nasce il Giardino Sensoriale a Torre Palomba
27 dicembre 2025 Nasce il Giardino Sensoriale a Torre Palomba
Al Teatro di Corato lo spettacolo “Molto disagio per nulla” di Daniela Baldassarra
27 dicembre 2025 Al Teatro di Corato lo spettacolo “Molto disagio per nulla” di Daniela Baldassarra
Altri contenuti a tema
Furti in appartamento a Corato, è boom: tre colpi in via Bagnatoio Furti in appartamento a Corato, è boom: tre colpi in via Bagnatoio I raid (uno consumato, due tentati) hanno tutti lo stesso modus operandi: i ladri sono entrati in azione con i proprietari in casa
Furto sventato in villa a Corato Furto sventato in villa a Corato L’intervento tempestivo delle guardie campestri, allertate dal sistema radio collegato all’allarme, ha evitato il colpo in contrada Santa Lucia
Sventato un furto di olive nelle campagne di Corato, ladri in fuga Sventato un furto di olive nelle campagne di Corato, ladri in fuga L'episodio risale alla tarda serata di martedì in un terreno agricolo in contrada San Vincenzo. Recuperata l'intera refurtiva
Inseguimento da Corato a Ruvo di Puglia. I banditi finiscono in un vicolo cieco Inseguimento da Corato a Ruvo di Puglia. I banditi finiscono in un vicolo cieco L'auto, una Fiat Punto, è stata intercettata da una pattuglia della Metronotte: uno è stato preso, l'altro è fuggito a piedi
Tentano furto ad Acqua & Sapone: ladri in fuga a mani vuote Tentano furto ad Acqua & Sapone: ladri in fuga a mani vuote L'episodio nel corso della notte in via Carmine: i malviventi avevano forzato l'ingresso, ma sono stati costretti a desistere
Recuperate due auto rubate. Una è stata ritrovata contro il guardrail Recuperate due auto rubate. Una è stata ritrovata contro il guardrail L'episodio oggi sulla strada esterna Francavilla Ruvo di Puglia-Corato. L'auto, una Fiat Panda, era stata rubata a Ruvo
Emergenza furti nelle attività commerciali, recuperate anche due auto rubate Emergenza furti nelle attività commerciali, recuperate anche due auto rubate L'escalation di raid notturni negli esercizi privati di Corato ha assunto dimensioni rilevanti. Altri due colpi tentati negli ultimi giorni
Sventato l'ennesimo furto di pannelli fotovoltaici, ladri in fuga Sventato l'ennesimo furto di pannelli fotovoltaici, ladri in fuga L'intervento di una pattuglia della Vigilanza Giurata in un impianto in contrada Papparicotta. Indagano i Carabinieri
“Capodanni di Puglia”: gli appuntamenti in tutti i Comuni Capoluogo
26 dicembre 2025 “Capodanni di Puglia”: gli appuntamenti in tutti i Comuni Capoluogo
Marcello Veneziani chiude il 2025 delle Vecchie Segherie Mastrototaro
26 dicembre 2025 Marcello Veneziani chiude il 2025 delle Vecchie Segherie Mastrototaro
Gli auguri natalizi dell'Arcivescovo Leonardo D'Ascenzo
25 dicembre 2025 Gli auguri natalizi dell'Arcivescovo Leonardo D'Ascenzo
Il sindaco De Benedittis in visita alle realtà locali per augurare un Buon Natale
25 dicembre 2025 Il sindaco De Benedittis in visita alle realtà locali per augurare un Buon Natale
Gli auguri del sindaco De Benedittis ai coratini
25 dicembre 2025 Gli auguri del sindaco De Benedittis ai coratini
"Custodire e alimentare la speranza "
25 dicembre 2025 "Custodire e alimentare la speranza"
Natale, Coldiretti Puglia: «180 euro a Famiglia; +13% di spesa per tavola tra pesce e dolci»
25 dicembre 2025 Natale, Coldiretti Puglia: «180 euro a Famiglia; +13% di spesa per tavola tra pesce e dolci»
Tante voci per il Natale più semplice e gioioso: auguri dal Viva Network
25 dicembre 2025 Tante voci per il Natale più semplice e gioioso: auguri dal Viva Network
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.