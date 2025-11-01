I Carabinieri
Ladri di notte nel bar Dolce Amaro: in fuga con i soldi del registratore di cassa

Il colpo in via Gravina, ad angolo con via Palermo. Il bottino ammonta a pochi spiccioli e alcuni prodotti, indagano i Carabinieri

Corato - sabato 1 novembre 2025 11.22
Hanno forzato un ingresso e si sono intrufolati all'interno. Da rubare non c'era molto, per la verità, nel bar Dolce Amaro di Corato, l'ennesima attività commerciale visitata in città. E così si sono dovuti accontentare di quello che hanno trovato: pochi spiccioli presenti nel registratore di cassa, oltre a varie bevande e alimenti.

Il furto è stato consumato nel corso della notte fra giovedì e venerdì, lungo via Gravina, quando l'intera zona, a due passi dal parco giochi di piazza Palermo, è del tutto deserta. E al momento non è chiaro nemmeno in quale orario i malviventi abbiano agito, sta di fatto che il proprietario, ieri, ha notato l'ingresso laterale di via Palermo forzato e ha dato subito l'allarme al 112, il numero unico di emergenza. Nel corso del sopralluogo con il titolare, si è rilevato quanto sottratto all'interno.

I ladri, infatti, una volta all'interno, hanno messo tutto a soqquadro, impossessandosi di un bottino a dir poco misero: i contanti, peraltro interamente composti di monete che si trovavano nel cassetto del registratore di cassa, varie confezioni di alimenti e alcune bottiglie di bevande presenti sugli scaffali, prima di dileguarsi a piedi, facendo perdere le proprie tracce in pochi istanti, favoriti dall'oscurità. Sul posto, per i rilievi e le prime attività di indagine, sono intervenuti i Carabinieri.

I militari della locale Stazione, a cui è affidata l'attività investigativa, hanno già visionato le telecamere dell'intera zona per capire se abbiano immortalato qualche passaggio sospetto. Si tratta dell'ennesimo episodio analogo registrato in città nell'ultimo periodo, segno di un fenomeno che sta destando crescente allarme.
  • Furti Corato
